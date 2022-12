Sam Smith no NOS Alive 2023

Sam Smith é a nova confirmação para o cartaz do NOS Alive 2023. A voz de ‘Stay With Me’ irá subir ao palco NOS, a 8 de julho.

O concerto, que servirá para apresentar os temas de “Gloria”, álbum que Sam Smith editará a 27 de janeiro do próximo ano, marca o regresso da estrela pop a um local onde já foi feliz no passado: atuou neste mesmo festival, em 2014 e 2015.

Sam Smith junta-se assim às anteriormente confirmadas Angel Olsen e Tash Sultana, que também atuarão no NOS Alive neste dia. Do cartaz fazem ainda parte Lizzo, Black Keys, Sylvan Esso, Men I Trust e Idles.

O festival está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.