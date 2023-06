The Weeknd junta-se a Madonna em novo single: ouça aqui ‘Popular’

The Weeknd disponibilizou uma canção nova, ‘Popular’, que fará parte da banda-sonora de “The Idol”, série da HBO prestes a estrear e na qual é o protagonista.

Em ‘Popular’, o músico canadiano conta com a participação de Madonna e do rapper Playboi Carti. É o segundo tema de “The Idol” a ser anunciado por The Weeknd, a seguir a ‘Double Fantasy’, lançado em abril.

A banda-sonora de “The Idol” será disponibilizada a 30 de junho. Quanto à série, estreará já no próximo domingo.

Recorde-se que The Weeknd tem encontro marcado com o público português no próximo dia 6, no Passeio Marítimo de Algés. O músico, que já se encontra no país, aproveitou a quinta-feira para se passear por Lisboa.