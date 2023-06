Depressão Óscar ensombra fim de semana de "ponte": continente com chuva e vento intenso, ilhas com chuva forte e trovoada

Nos próximos dias. e apesar de atípica para o mês de junho, é esperada uma vaga de aguaceiros um pouco por todo o continente, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever também chuva forte e persistente na Madeira e nos Açores, que poderá ser acompanhada de trovoada.

Na generalidade do continente, a chuva manter-se-á pelo menos até à próxima segunda-feira, disse ao Expresso Patrícia Marques, meteorologista do IPMA, o que certamente não agradará aos portugueses que planearam aproveitar o fim de semana alargado propiciado pelo feriado de 8 de junho.

Segundo Patrícia Marques, estas condições meteorológicas devem-se à formação de uma depressão atlântica perto da costa portuguesa e das ilhas, batizada de depressão Óscar. A depressão, cuja atividade é muito intensa e que está atualmente centrada no arquipélago dos Açores, irá aproximar-se nos próximos dias de Portugal, embora já sem a intensidade que se fez e ainda se faz sentir nas ilhas.

Segundo as previsões do IPMA, o clima irá permanecer instável, com “precipitação e aumento da intensidade do vento”. No caso de Portugal continental, a próxima quinta-feira será o dia com mais precipitação e vento mais forte, ainda que a chuva se deva manter “pelo menos até dia 13”. ”Particularmente nas “regiões norte e centro”, detalha Patrícia Marques

Menos mau, no continente as temperaturas irão manter-se amenas apesar da chuva. Na região de Lisboa, as previsões do IPMA apontam para uma média de 24 graus desde esta terça-feira até domingo, dia 11 de junho. No Porto, ficarão perto dos 21 graus. E em Faro subirão aos 24 graus.

A sul, nas regiões do Alentejo e Algarve, as previsões para sábado e domingo são mais convidativas a passeios, não se esperando tanta precipitação. O sol poderá mesmo brilhar nesses dias, embora de forma ténue.