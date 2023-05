Cerimónias fúnebres de Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, realizam-se esta quarta-feira

A morte de Elísio Donas foi lamentada pela sua banda de sempre, os Ornatos Violeta, com uma mensagem nas redes sociais, e também por Sérgio Godinho, que escreveu: “Vindo dos Ornatos, tocou comigo e os primeiros Assessores, na super-banda que formámos em 2000, para os concertos do CCB, após a saída do ‘Lupa’. Continuou connosco ainda mais dois anos, e de facto continuava connosco, visitava-nos sempre que estávamos perto. A última vez foi na Avenida dos Aliados do Porto, no 24/25 de Abril de ano passado.”