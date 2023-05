Ornatos Violeta choram a morte de Elísio Donas: “Vivemos intensamente um sonho lindo. Obrigado, querido Lau”

Os Ornatos Violeta publicaram uma nota nas redes sociais em homenagem ao seu teclista, Elísio Donas, falecido esta segunda-feira.

“Este é um dia de uma tristeza imensa. Vivemos intensamente um sonho lindo de amizade e brincadeira e construimos juntos um universo”, pode ler-se. “O nosso pensamento está agora com a tua família. Obrigado querido Lau, estarás sempre vivo nos nossos corações”.

Não foram anunciadas as causas da morte do teclista, de 48 anos. No passado dia 6, Elísio Donas tocou com os Ornatos Violeta na Queima das Fitas do Porto.