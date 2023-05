Sérgio Godinho recorda Elísio Donas, dos Ornatos Violeta: “Sem aviso, foi-se. Que coisa mais triste”

Sérgio Godinho lamentou a morte do teclista Elísio Donas, dos Ornatos Violeta, com o qual também tocou.

Depois da própria banda, e também nas redes sociais, o músico partilhou uma nota onde se pode ler “e agora, sem aviso, foi-se. Que coisa mais triste”.

“Vindo dos Ornatos, tocou comigo e os primeiros Assessores, na super-banda que formamos em 2000, para os concertos do CCB, após a saída do Lupa. Continuou connosco ainda mais dois anos, e de facto continuava connosco, visitava-nos sempre que estávamos perto. A última vez foi na Avenida dos Aliados do Porto, no 24/25 de Abril de ano passado”, explicou Sérgio Godinho.

Elísio Donas tinha 48 anos e perfazia, com Manel Cruz (voz), Peixe (guitarra), Nuno Prata (baixo) e Kinörm (bateria) a formação da banda do Porto, tendo gravado os álbuns "Cão!" (1997) e "O Monstro Precisa de Amigos" (1999). Tocou também com Sérgio Godinho, Per7ume ou Jimmy P, integrou a banda Grace e criou, mais recentemente, o projeto Gato Morto.