Foo Fighters dão primeiro concerto com o novo baterista, Josh Freese: veja os vídeos

Os Foo Fighters deram esta quarta-feira o seu primeiro concerto com o novo baterista, Josh Freese.

O concerto, que teve lugar em Gilford, no estado de Nova Hampshire (EUA), serviu de aquecimento para o espetáculo que darão no festival Boston Calling, este fim de semana. E assinalou, também, o regresso aos palcos do grupo, mais de um ano após a morte de Taylor Hawkins.

Do alinhamento fizeram parte algumas das canções que estarão presentes no novo álbum dos Foo Fighters, entre elas a que dá nome ao disco, ‘But Here We Are’.

Antes de a interpretar, Dave Grohl dirigiu-se ao público, dizendo que “todos temos de superar isto juntos”. “Escrevemos um monte de canções novas porque é isso que nos ajuda a lidar com tudo aquilo por que passámos”, acrescentou.

Veja os vídeos do concerto: