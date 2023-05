Foo Fighters dedicam novo álbum a Taylor Hawkins e à mãe de Dave Grohl

O novo álbum dos Foo Fighters, “But Here We Are”, será dedicado ao baterista Taylor Hawkins e à mãe de Dave Grohl, Virginia, ambos falecidos em 2022.

“But Here We Are” será editado a 2 de junho, através da Roswell Records/Columbia Records. A identidade do baterista que substituirá Hawkins ainda não é conhecida.

A revelação foi feita pelos estúdios Morning Breath Inc., que se encarregaram da arte gráfica do disco. Numa das fotografias que publicaram pode ler-se a mensagem “para a Virginia e o Taylor”.

“But Here We Are” já foi precedido por dois singles, entre eles ‘Under You’, lançado esta semana. Os Foo Fighters anunciaram também um evento global, gratuito, que será transmitido via streaming através da plataforma Veeps e terá lugar já no próximo domingo, a partir das 20h, hora de Lisboa.