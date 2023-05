Josh Freese é o novo baterista dos Foo Fighters: veja o vídeo do anúncio

Os Foo Fighters revelaram este domingo a identidade do novo baterista, que substitui Taylor Hawkins, falecido no ano passado na Colômbia.

Confirmando indicações de que a BLITZ já havia dado conta, trata-se de Josh Freese, amigo do vocalista Dave Grohl e também próximo do malogrado Hawkins, músico que já tocou com Nine Inch Nails, Guns N’ Roses, The Vandals e Offspring, entre outros, tendo já ocupado a bateria dos Foo Fighters nos concertos de homenagem a Hawkins, realizados no ano passado.