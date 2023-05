A nova canção dos Foo Fighters tem a participação de Violet, filha de Dave Grohl

Os Foo Fighters lançaram um novo single, ‘Show Me How'.

O tema conta com a voz da filha de Dave Grohl, Violet, de 17 anos, e estará presente em “But Here We Are”, disco que os Foo Fighters editarão a 2 de junho.

‘Show Me How’ mostra o lado mais pop do grupo, e vem acompanhado por um videoclip realizado por Tim Kellner, inspirado pela natureza. Esta semana, os Foo Fighters deram aquele que foi o seu primeiro concerto com o novo baterista, Josh Freese.



Ouça aqui ‘Show Me How’: