Música nova para o fim de semana: o regresso surpresa dos Blur, o disco que Paul Simon sonhou e o rapaz que Ana Bacalhau quer agarrar

Anunciado de surpresa, o regresso dos Blur aos álbuns é um dos destaques musicais desta semana. Sucessor do disco “The Magic Whip”, de 2015, “The Ballad Of Darren” é apresentado pelo single ‘The Narcissist’ e terá dez canções. Prometido para 21 de julho, o álbum foi produzido por James Ford, que conta no currículo com trabalhos de bandas como os Arctic Monkeys, Foals ou Depeche Mode. Para o vocalista Damon Albarn, este é um disco “reativo”, repleto de “reflexões e comentários sobre o ponto em que nos encontramos”.

O 15.º álbum de Paul Simon é outro dos destaques da penúltima sexta-feira do mês. O disco, “Seven Psalms”, foi concebido como uma composição de sete peças, devendo ser escutado na íntegra. Wynton Marsalis e a cantora-compositora Edie Brickell, que é casada com Paul Simon, são convidados de “Seven Psalms”, um trabalho que surgiu ao veterano em sonhos.

Em Portugal, assinala-se o regresso de Ana Bacalhau. ‘Não Vás Embora, Rapaz!’ é o título do tema, que foi escrito por Mariana Moreira e Tiago Nogueira, dos Quatro e Meia. Na letra, Tiago Nogueira conta “a história entusiástica de uma mulher que está disposta a agarrar-se ao seu ‘rapaz’ com unhas e dentes, aceitando o tumulto emocional que o amor, quando vivido intensamente, sempre provoca.” Produzido por João Só, o tema tem vídeo de Joana Campos e capa de João Pombeiro.

Quem também está de regresso às canções são os Expresso Transatlântico. A banda de Gaspar Varela, Sebastião Varela e Rafael Matos acaba de lançar o single ‘Bombália’, que apresentam como “a afirmação de uma viagem começada com ‘Barquinha’”, o tema com Conan Osiris. ‘Bombália’ é o segundo single do primeiro álbum dos Expresso Transatlântico, que será editado este ano. O vídeo foi realizado por Sebastião Varela:

Hoje chega às lojas “!!”, o novo álbum de Cláudia Pascoal. O lançamento foi antecipado pelo single ‘Precaução’, um dueto com Manuela Azevedo, dos Clã, e dará origem e dois concertos: a 24 de maio no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e a de junho no Hard Club, no Porto. No disco, produzido por David Fonseca, participam também Marante, Manuela Azevedo e a espanhola Natalia Lacunza. A humorista Joana Marques assegura a introdução e o epilogo do álbum, que inclui a canção que Cláudia Pascoal levou ao Festival da Canção, ‘Nasci Maria’.

Preparando o lançamento do seu segundo álbum a solo, Cabrita apresenta hoje um novo tema. Chama-se ‘49th Birthday Blues’ e surgiu no dia em que o músico fez 49 anos. "Acordei mais tarde, sozinho e depois de toda a família ter saído para os seus compromissos. Ao abrir os olhos, senti o peso de mais um ano, e na casa vazia, ninguém com quem partilhar. Neste misto de emoções, entre a alegria de mais uma volta ao sol, mas também alguma solidão e a inevitabilidade de aceitar este processo lento que é envelhecer, levantei-me da cama, deixei o sol de verão entrar pela casa, peguei no meu saxofone e escrevi este tema." Baseado numa ilustração de 1850, na qual uma procissão de animais faz o funeral ao caçador, o vídeo de Bartosz Stepnik “materializa a dicotomia do tema”.

Hoje chega também o novo single de Blaya, ‘Ninja’. O tema foi escrito pela cantora, com 2jhow e wao, que assina a produção. Quanto ao vídeo, é assinado por Renato Arroyo. Blaya atua esta sexta-feira, 19 de maio, no Xira Sound Fest, no Parque Urbano de Vila Franca de Xira. O concerto tem entrada livre.

Tendo trabalhado com Blaya no seu último EP, Branko apresenta hoje ‘Nuvem’, canção gravada com a cantora e compositora brasileira BIAB. O vídeo foi filmado em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, onde Branko esteve no final do ano passado, a criar canções. O produtor atua no NOS Alive, a 8 de julho.

Também no universo da música eletrónica, chega esta sexta-feira “XIV - A Integração”, primeiro álbum de Mariana Bragada, que assina como META_. Unindo a eletrónica com a folk, este disco é descrito como uma “jornada sónica nascida em Trás-os-Montes, desde as suas raízes até à sua passagem pela América do Sul”, contemplando uma homenagem à Mãe Terra canções em português, espanhol e inglês. META_ dará vários concertos nas próximas semanas, destacando-se as atuações no Primavera Sound Porto, a 9 de junho, no Musicbox, em Lisboa, a 15 de junho, e no festival Med, de Loulé, a 30 de junho.