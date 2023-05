Blur surpreendem com o anúncio novo álbum: a capa, o alinhamento e o single que já pode ouvir

“The Ballad Of Darren” conterá ao todo dez faixas, e foi produzido por James Ford, que conta no currículo com trabalhos de bandas como os Arctic Monkeys, Foals ou Depeche Mode.

O disco, sucessor de “The Magic Whip”, de 2015, tem como título “The Ballad Of Darren” e é precedido pelo single ‘The Narcissist’. A data de edição está marcada para o dia 21 de julho, via Parlophone.

Já o guitarrista Graham Coxon afirmou que “quanto mais velhos e mais loucos ficamos, mais essencial se torna tocar com a emoção e intenção certas”. “Por vezes, nem tudo se resolve com um riff ”, acrescentou.

Recorde-se que os Blur são um dos nomes em destaque no cartaz do Primavera Sound, atuando no Parque da Cidade do Porto no dia 10 de junho. Confira aqui o alinhamento de “The Ballad Of Darren” e ouça o primeiro single, ‘The Narcissist’:

‘The Ballad’

‘St Charles Square’

‘Barbaric’

‘Russian Strings’

‘The Everglades (For Leonard)’

‘The Narcissist’

‘Goodbye Albert’

‘Far Away Island’

‘Avalon’

‘The Heights’