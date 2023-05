Exposição “Coldplay em Portugal” no Alma Shopping, em Coimbra: “Ver pessoas a abraçarem-se e a tirarem selfies é um grande feedback”

Decorre até 31 de maio no Alma Shopping, em Coimbra, a única exposição de fotografia dedicada às várias passagens dos Coldplay por Portugal, da estreia em 2000 no festival de Paredes de Coura aos grandes palcos do festival Alive, em Algés, ou Estádio do Dragão, no Porto, passando pela presença da banda nos MTV Europe Music Awards, que em 2005 se realizaram em Lisboa. Os próximos dias são de grande agitação na cidade dos estudantes, com o regresso da banda de Chris Martin a Portugal para quatro concertos há muito aguardados no Estádio Cidade de Coimbra agendados para quarta, quinta, sábado e domingo. Para celebrá-lo, o Alma Shopping, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, e a BLITZ exibem desde o início de abril a exposição “Coldplay em Portugal”, composta por 22 registos fotográficos de todas as vindas dos Coldplay ao nosso país. Esta mostra conta com fotografias de Rita Carmo, curadora do projeto e há várias décadas repórter fotográfica da BLITZ, João Carlos Santos, editor de fotografia do Expresso, e os fotojornalistas Cristina Pinto Pinto e Hugo Sousa.



Em entrevista à BLITZ, João Teixeira, diretor do Alma Shopping, manifesta a sua satisfação pela frequência elevada de visitas, bem como as reações “muito positivas” à mesma, e espera que o auge de afluência à exposição se registe durante os dias dos concertos da banda inglesa na cidade. Garante ainda que o mesmo espaço vai receber exposições de artistas locais e ações de sensibilização ambiental e social. Falando sobre os concertos que a cidade receberá nos próximos dias, considera também que “Coimbra se certifica para a realização de mais eventos de elevada qualidade e dimensão, à semelhança de Lisboa e Porto”.

Mais de um mês volvido sobre a abertura, como tem corrido a exposição?

As visitas são frequentes e as reações muito positivas sendo que o auge da exposição acontecerá durantes os dias dos concertos. A exposição é muito rica, com muita cor e conteúdo, o que torna o espaço em que a mesma se encontra inevitavelmente atrativo e gerador das mais diversas emoções. O nosso objetivo sempre foi lembrar e impactar positivamente quem visita a exposição e se conseguíssemos “roubar” um sorriso que fosse, os objetivos já estariam alcançados…e tal foi amplamente superado. O Alma Shopping não é apenas um Centro Comercial onde as pessoas vêm fazer compras ou adquirir serviços, é também uma Ágora em Coimbra, ou seja um ponto de encontro, de convivência e socialização, onde há sempre algo a acontecer e onde quem nos visita pode usufruir de momentos de lazer e cultura. Convidamos toda a gente a visitar a exposição.



Onde é que os visitantes se detêm mais? O que tem causado maior impacto?

O feedback tem sido muito bom e positivo. É muito giro ver o ar curioso dos nossos visitantes ao depararem-se com o espaço e depois, vê-los entrar e percorrer toda a exposição, com a calma necessária e a devida apreciação e leitura. Ver pessoas a abraçarem-se e a tirar selfies é o melhor feedback que podemos ter.

Existe a vontade de repetir a iniciativa com outros grandes concertos que se perfilem no distrito de Coimbra? E, fora do âmbito musical, com outros eventos culturais?

O Alma Shopping mantém-se atento a tudo o que acontece à sua volta. Temos inclusive uma parceria com a Câmara Municipal de Coimbra no âmbito desportivo e cultural, através da qual fazemos a divulgação dos seus eventos nesses setores. Portanto, assim como nos fez todo o sentido desenvolver esta exposição, no seguimento da realização dos concertos, certamente que outras iniciativas se seguirão. Até porque sendo uma ação que está a correr muito bem, a receita está feita e a repetição é certa. O nosso abraço com a cidade e a amplificação de tudo o que ela faz e tem para oferecer é estratégico na nossa atividade. Continuaremos a nutrir esse abraço, seja na cultura, no desporto, na divulgação de atividades sociais e de sensibilização, ou em outras áreas que possamos ser uma mais valia. Aliás, como já referi, nós não queremos ser apenas um Centro Comercial onde a nossa comunidade e os nossos visitantes vêm apenas fazer compras. Queremos proporcionar-lhes experiências, momentos de convívio e lazer, num sítio em que se sentem bem e onde podem também tomar conhecimento e interagir com o que se passa na cidade.