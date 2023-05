Coldplay em Portugal: organização recomenda que quem parte de fora de Coimbra chegue “no período da manhã”

Os quatro concertos esgotados dos Coldplay realizam-se já esta semana - arrancando na quarta, dia 17, e prolongando-se até domingo, dia 21 - e a promotora Everything Is New, responsável pela organização dos espetáculos, aconselha a quem vai de fora da cidade para chegar cedo a Coimbra de forma a evitar atrasos devido a congestionamentos de trânsito.

“Para quem vem de fora de Coimbra, é recomendado vivamente que organize a viagem de forma a chegar à cidade no período da manhã”, lê-se num comunicado partilhado nas redes sociais, “prevê-se que no período da tarde se verifique um grande fluxo no trânsito que poderá dificultar e atrasar a chegada a tempo do espetáculo”.