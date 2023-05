Como chegar aos concertos dos Coldplay em Coimbra: parques de estacionamento, transportes públicos e cortes de ruas

Quatro ruas da área circundante do estádio – Rua do Estádio, Rua D. Manuel II (a partir do cais de cargas e descargas do Alma Shopping), Rua D. João III e Rua Jorge Anjinho (entre a Rua D. João III e a Rua João de Deus Ramos) – terão cortes integrais de circulação pedonal e rodoviária entre as 23h de 16 de maio e as 02h de 19 de maio e das 23h de 19 de maio às 02h de 22 de maio.

Nos dias 17, 18, 20 e 21, entre as 14h e as 02h, várias outras ruas terão condicionamentos à circulação de veículos, ficando reservadas para transportes públicos, acesso a residentes, ao Alma Shopping, empresas prestadoras de serviços e velocípedes: Alameda Júlio Henriques, Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua General Humberto Delgado, Rua Avelar Brotero, Rua D. Manuel I, Rua Infanta D. Maria, Rua Carolina Michaelis, Rua João de Deus Ramos, Rua Engenheiro Jorge Anjinho e Rua do Brasil.

O estacionamento na Rua D. Manuel I está interditado até ao final do dia 22, para “facilitar as operações de montagem e desmontagem no interior do Estádio Cidade de Coimbra”, mas a Câmara alerta para a existência de 16 Parques de Estacionamento de utilização livre espalhados pela cidade, com lotações entre os 200 e os 2500 lugares – consulte a lista abaixo.