No Instagram, a cantora portuguesa partilhou uma imagem com as datas da digressão europeia dos Coldplay, e uma mensagem: “Ainda não estou em mim. Isto vai mesmo acontecer”.

Bárbara Bandeira junta-se assim à britânica Griff, que também atuará com os Coldplay em Coimbra. Em paralelo, os Coldplay e a promotora Everything Is New anunciaram que iria colocar à venda mais bilhetes para os quatro espetáculos agendados, que se realizam a 17, 18, 20 e 21 de maio. No site da Ticketline, único local de compra, os bilhetes esgotaram na manhã de quinta-feira, pouco depois de serem disponibilizados.