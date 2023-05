De Guimarães a Setúbal, anunciados três festivais dedicados à música de vários países

A juntar aos festivais já bem conhecidos dos portugueses, realizam-se nos próximos meses outros eventos dedicados a vários tipos de música. A partir de 3 junho, o festival Língua Terra acontece em Setúbal, com o propósito de promover o intercâmbio entre artistas de seis países de língua portuguesa. No Fórum Luísa Todi, a brasileira Adriana Calcanhotto, que este ano lançou o álbum “Errante”, atuará a 5 de junho, num concerto com a participação de Salvador Sobral, que no outono lança “Timbre”, um novo longa-duração. A 2 de julho, é a vez de a também brasileira Bia Ferreira se apresentar ao vivo em Setúbal, com primeira parte da sua compatriota Bárbara Eugênia. O evento, que está na sua terceira edição, contempla também a exibição de um documentário sobre a relação entre João Gilberto e o grupo Novos Baianos e um workshop de percussão, entre outras atividades. Os bilhetes já estão à venda.

Em julho, regressa ao Palácio de Cristal, no Porto, o Porto Blues Fest. Este ano, o evento irá prestar homenagem a um ícone musical da Ucrânia, o músico de blues Alexander Dolgov, que viu a sua casa e o seu estúdio serem destruídos pelos bombardeamentos russos. Com esta homenagem, diz Adalberto Ribeiro, da promotora Trovas Soltas, o Porto Blues Fest “manifesta a sua solidariedade para com o povo ucraniano e as populações afetadas, nomeadamente os artistas que desta forma estão impedidos de levar a cabo a sua missão junto da sociedade. A arte e a cultura são, na sua essência, veículos de aproximação entre os povos, de estímulo ao diálogo e à multiculturalidade, de enraizamento de valores humanistas e de promoção da paz.” A 21 de julho, haverá concertos dos portugueses Montalvor, dos alemães Greyhound's Washboard Ban e dos norte-americanos Tia Carroll. A 22, sobem ao palco da Concha Acústica do Palácio de Cristal os portugueses Little Hands Blues Band, a já referida atuação de Alexander Dolgov & Porto Blues Fest Band, da Ucrânia, e os veteraníssimos The Animals, de Inglaterra.