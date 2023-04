Live Nation, gigante do entretenimento, assume controlo da Altice Arena e adquire a promotora Ritmos e Blues

A empresa norte-americana Live Nation Entertainment, a maior empresa de entretenimento e espetáculos do mundo, comprou uma posição de controlo na promotora portuguesa Ritmos e Blues e na empresa Arena Atlântico, gestora da Altice Arena, em Lisboa, foi esta sexta-feira anunciado através da Autoridade da Concorrência (AdC).

Num aviso publicado pela AdC, esta entidade referiu que foi notificada da operação de concentração de empresas no dia 19 de abril, que consiste na compra pela Live Nation de “uma participação de controlo indireto” sobre a Ritmos e Blues, promotora de Nuno Braamcamp e Álvaro Ramos, e a Arena Atlântico, detida pela Ritmos e Blues, juntamente com Luís Montez, da promotora Música no Coração, e Jorge Vinha da Silva. Para além de gerir a Altice Arena, o consórcio que gere a sala é também responsável pela Blueticket, empresa de bilhética. De acordo com o mesmo aviso, quaisquer observações sobre o negócio têm agora 10 dias para ser comunicadas à AdC.

Em 2012, aquando da venda pelo Estado do então Pavilhão Atlântico, o promotor Nuno Bramcaamp, da Ritmos e Blues, tinha dito que a Live Nation – a maior promotora do mundo – estaria a "pensar no assunto e a decidir se vale a pena investir", adiantando que o negócio envolveria um "valor razoável" e que o investimento envolveria "uns milhões largos". Na altura, a Ritmos e Blues tinha assinado um acordo que lhe permitia ser a promotora em Portugal dos espetáculos da Live Nation.

Em novembro do ano passado, na apresentação de resultados da Live Nation, a mega-empresa de entretenimento que produz a atual digressão de Madonna, as expectativas continuaram a ser muito altas. No terceiro trimestre do ano passado, correspondente aos meses de verão, a Live Nation atingiu valores máximos: organizou 11 mil concertos para 44 milhões de espetadores em 50 países. Conseguiu uma faturação nesse período superior a cinco mil milhões de dólares, 67% mais elevada que a do período homólogo de 2019 (antes da pandemia).

A procura de espetáculos em todos os tipos de recinto – clubes, salas, arenas, estádios e festivais – continua muito elevado, a crescer a um ritmo de dois dígitos. Em mensagem enviada ao mercado nessa ocasião, Michael Rapino, presidente e CEO da Live Nation, anunciava que “esse crescimento iria permitir a aquisição de mais salas de espetáculos para o portefólio” da sua empresa, o que agora se confirma.

A Live Nation Entertainment é a acionista maioritária do Rock in Rio (que se realiza no Brasil e em Portugal), tendo assumido recentemente, no Brasil, o controlo da edição local do festival Lollapalooza. Em Inglaterra, está por trás da organização de festivais como o Leeds/Reading e Download. Fundada em 2010, a empresa resulta da fusão entre a Live Nation, promotora de espetáculos, e a Ticketmaster, gigante da venda de bilhetes de espetáculos. Além destas atividades, também está envolvida na gestão salas de espetáculos (como, agora, a Altice Arena, ou, no Reino Unido, as arenas O2) e a carreira de artistas, numa “concentração de poderes” que tem gerado vários episódios de contestação ao longo dos anos.

Com Lusa