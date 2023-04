Já são 17 os concertos dos U2 na MSG Sphere, em Las Vegas

Os U2 voltaram a acrescentar datas à sua residência na MSG Sphere, em Las Vegas. A banda irlandesa irá, agora, dar 17 concertos naquela sala

Os U2 irão, assim, permanecer mais de um mês em Las Vegas: de 29 de setembro a 4 de novembro. Em entrevista à “Variety”, o guitarrista The Edge afirmou que não queria atuar na sala ao longo de mais de seis semanas, pelo que não deverão ser acrescentadas mais datas a esta série de concertos. Assumindo que todas as datas irão esgotar, os U2 poderão vir a tocar para cerca de 340 mil pessoas, no total.

“Realisticamente falando, não poderíamos dar mais concertos que isso”, disse.

Antes, os U2 tinham lembrado que não tocam ao vivo desde 2019, e que este será um palco “único”. “The Sphere é mais do que uma sala de espetáculos; é uma galeria e a música dos U2 vai estar em todas as paredes”, disseram.