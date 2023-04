Como vai ser a MSG Sphere, o globo gigante que se apresenta como “o futuro do entretenimento” e onde os U2 vão dar concertos especiais

Abre as portas ao público no outono e tem sido apresentada como o futuro do entretenimento. A MSG Sphere, sala de espetáculos em Las Vegas, na qual os U2 irão dar uma série de concertos este ano, apresentará uma série de valências inéditas, apostando fortemente nas experiências multi sensoriais e numa altíssima definição de som e imagem. Uma destas experiências chamar-se-á “Postcard From Earth”, noticia o “Las Vegas Review-Journal”, e é descrita como “uma viagem de storytelling multi sensorial”, com recurso ao ecrã de LED “com maior resolução do mundo” e com a capacidade de transportar os espectadores “a novos mundos, sem que tenham de deixar os seus lugares”.