U2 anunciam as datas dos cinco concertos na novíssima MSG Sphere, a futurista sala de Las Vegas em forma de globo

Em comunicado, os U2 lembraram que não tocam ao vivo desde 2019, e que este será um palco “único”. “The Sphere é mais do que uma sala de espetáculos; é uma galeria e a música dos U2 vai estar em todas as paredes”, pode ler-se.

Para o guitarrista The Edge, “a beleza do The Sphere não reside apenas na tecnologia de ponta que a torna única, com o sistema de áudio mais avançado do mundo, mas também nas possibilidades em torno de uma experiência imersiva”.

“É a oportunidade de uma vida; pensámos no assunto e decidimos que seríamos loucos em não aceitar”, acrescentou.

Devido à elevada procura por bilhetes, os fãs terão que subscrever i website oficial dos U2 (U2.com) ou registarem-se no plano “Verified Fan” da Ticketmaster. O registo termina esta quarta-feira, com a pré-venda a realizar-se no dia seguinte.

À Apple Music 1, Bono e The Edge voltaram a deixar elogios à “The Sphere”. “Este é um edifício construído para proporcionar uma experiência imersiva. Não podes vir aqui e ver um jogo de hóquei”, afirmou o vocalista.

The Edge apontou que “o som foi uma prioridade desde o primeiro dia", e garante que a sala terá “o melhor som que já escutaram”.

“Dá para termos um espetáculo intimista, num nível que nunca tivemos, ao tocar para 10 ou 18 mil pessoas. Este edifício trabalha para o público. Trabalha para nós”, rematou Bono.