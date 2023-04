U2 anunciam mais uma série de concertos na MSG Sphere, o ‘globo’ de Las Vegas

Os U2 anunciaram mais datas na MSG Sphere, a nova sala de espetáculos a nascer em Las Vegas. A banda, recorde-se, irá ali interpretar, na íntegra, o álbum “Achtung Baby”, um dos mais aclamados pelos fãs e pelos críticos.

Aos espetáculos anunciados para os dias 29 e 30 de setembro e 5, 7 e 8 de outubro juntam-se agora datas a 11, 13, 14, 18, 20, 21 e 25 de outubro.

O anúncio foi feito pelos U2, através das redes sociais. A banda justificou-o com a “elevada procura” de bilhetes, mas fontes da indústria musical, citadas pela “Billboard”, já tinham avançado que o número de espetáculos não se ficaria pelos cinco inicialmente anunciados.

Antes, os U2 tinham lembrado que não tocam ao vivo desde 2019, e que este será um palco “único”. “The Sphere é mais do que uma sala de espetáculos; é uma galeria e a música dos U2 vai estar em todas as paredes”, disseram.

Arquitetonicamente não passa despercebida: a MSG Sphere é uma enorme esfera plantada em Las Vegas. Abre as portas no próximo outono e apresenta-se como “o futuro do entretenimento”, prometendo oferecer uma qualidade de som e imagem inédita e experiências que se dirigem a todos os sentidos.