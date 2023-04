Wiwibloggs, o mais popular site de fãs da Eurovisão, avalia a canção de Portugal: ‘Ai Coração’, de Mimicat, “destaca-se de tudo o resto”

“Divertida, airosa e despretensiosa”, é desta forma que um dos jurados do Wiwibloggs descreve ‘Ai Coração’, com outro a acrescentar que o tema, para si, é “como se o fado tivesse bebido demasiadas bebidas energéticas e se soltasse na pista de dança” e outro ainda a defender que esta era “a mudança de ritmo de que Portugal precisava”.

‘Ai Coração’, a canção que valeu a Mimicat a vitória no Festival da Canção e se tornou assim na representante de Portugal na Eurovisão, já foi avaliada pelo júri do Wiwibloggs, um dos mais populares sites de fãs do concurso. O veredito é bastante positivo: entre as 20 canções já avaliadas, a pontuação de 7,33 em 10 vale a Mimicat um honroso quarto lugar – faltam ser avaliadas 17 canções.

Na tabela de avaliações do Wiwibloggs, ‘Ai Coração’ surge apenas atrás das canções da Noruega (‘Queen of Kings’ de Alessandra está em 1º, com 8,06/10), da França (‘Évidemment’ de La Zarra em 2º com 7,83/10) e da Moldávia (‘Soarele și Luna’ de Pasha Parfeni em 3º com 7,61/10). Atrás da canção portuguesa, encontramos as canções da Itália, Ucrânia ou Islândia.

A Eurovisão decorre em Liverpool, em Inglaterra, entre os dias 9 e 13 de maio, com a canção portuguesa a tentar o apuramento para a final na primeira semifinal, precisamente a 9 de maio. Recorde Mimicat a cantar ‘Ai Coração’.