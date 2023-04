O vento mudou na Eurovisão: ‘Ai Coração’, de Mimicat, pode colocar Portugal na final

Prognósticos só no fim, mas o otimismo reinará, porventura pela primeira vez, entre as hostes portuguesas: depois de um mês de ‘penúria’, fora das previsões de colocação na final da Eurovisão, ‘Ai Coração’, canção com a qual Mimicat venceu o festival da Canção, está agora ‘dentro’ da final do certame europeu, de acordo com um ranking que congrega 14 casas de apostas. Nesta ‘classificação’ provisória mantida pelo site Eurovisionworld, Portugal chega pela primeira vez aos 10 favoritos a passar à final na sua semifinal, a 9 de maio. Há cinco dias consecutivos que ‘Ai Coração’, de Mimicat, é a 10ª canção da primeira semifinal com mais hipóteses de chegar à noite decisiva de Liverpool, dia 13 de maio: o percentagem de hipótese de qualificação é de 62%, conservando-se uma distância de 7% face à nação seguinte, os Países Baixos (55%). Bem posicionadas para o apuramento estão Finlândia, Suécia, Noruega, Israel, Chéquia e Moldávia (sempre com mais de 90%). Acima de Portugal, estão neste momento Sérvia (70%), Croácia (70%) e Suíça (68%).

Na segunda semifinal, de 11 de maio, as dúvidas são maiores, apenas com a Áustria a garantir uma percentagem de qualificação acima dos 90%. Acresce que no ‘top’ geral dos 37 países a concurso, ‘Ai Coração’ não descola do último terço, tendo a sua posição oscilado entre o 24ª e o 27º lugar. A Suécia, que também vai a ‘jogo’ na semifinal de Mimicat, é a favorita à vitória: ‘Tattoo’, de Loreen, vai na dianteira, ‘pagando’ menos do dobro do valor da aposta na canção. Recorde-se que cada semifinal apura 10 canções para a final, a que se juntam 6 países com entrada garantida na final: Inglaterra, Itália, Espanha, França, Alemanha e Ucrânia, vencedora do concurso em 2022.