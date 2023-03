Mimicat é a grande vencedora do Festival da Canção 2023

Esta foi a votação dos júris regionais: Norte: Ivandro Centro: Mimicat Lisboa e Vale do Tejo: Mimicat Alentejo: Edmundo Inácio Algarve: You Can't Win, Charlie Brown Madeira: Mimicat Açores: Mimicat Quanto ao público, atribuiu os seguintes pontos: 1 ponto: Inês Apenas 2 pontos: SAL 3 pontos: Ivandro 4 pontos: Cláudia Pascoal 5 pontos: Churky 6 pontos: Bárbara Tinoco 7 pontos: Voodoo Marmelade 8 pontos: Dapunksportif 10 pontos: Edmundo Inácio 12 pontos: Mimicat

Esta foi a ordem das canções na pontuação final:



1. Mimicat, Ai Coração

2. Edmundo Inácio, A Festa

3. Cláudia Pascoal, Nasci Maria

4. Bárbara Tinoco, Goodnight

5. Ivandro, Povo

6. Dapunksportif, The World Needs Therapy

7. Voodoo Marmelade, Tormento

8. You Can't Win, Charlie Brown, Contraste Mudo

9. Churky, Encruzilhada

10. Neon Soho, Endless World

11. SAL, Viver

12. Inês Apenas, Fim do Mundo