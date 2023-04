dEUS ao vivo no Coliseu de Lisboa: a arte de saber partir tudo

Já vimos dEUS muitas vezes. Por esta altura, ano da graça de 2023, já não valerá a pena contar a feliz história em Portugal de uma banda belga que roubou os corações de uma imensa minoria quando, em meados da década de 90, começou a mostrar por cá a até aí inesperada alma do rock alternativo da Flandres. Nem é bem um plural majestático. Já vimos dEUS mesmo muitas vezes: o signatário destas linhas, o estimado leitor, o público que neste início de férias da Páscoa não chegou para encher o Coliseu de Lisboa, a mesma sala onde a banda se tinha apresentado na última vinda a Lisboa com um propósito mais festivo, o 20º aniversário do álbum “The Ideal Crash”.

O que pode mais um concerto dos dEUS trazer de novo? Várias coisas, surpreenda-se. Desde logo um alinhamento fortemente baseado no ‘terror’ daquele admirador que, entretanto, envelheceu e perdeu o fio à meada de uma banda a que outrora prestara devoção: música nova. A opção deve ser respeitada. Com o primeiro álbum em onze anos lançado há poucos meses, os belgas desejam provar que continuam a saber fazer isto. “How to Replace It” foi visitado em oito momentos, não surpreendentemente aqueles em que o entusiasmo deu lugar ao respeito, em que a câmara do telemóvel, a voz e as pernas descansaram um pouco. É um disco que tem dias: começa empolgante com a bateria marcial, a toada operática e o ambiente severo do tema-título, um dos que ‘ficam’ (e canção de abertura do concerto de domingo), convida à distração nos anos 80 sintéticos de ‘1989’ ou na desengraçada ‘Man of the House’.