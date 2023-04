Concerto dos dEUS no Coliseu de Lisboa acaba com multidão em cima do palco

Foi um final à moda antiga. Presença frequente nos palcos portugueses, e ‘atores’ de incontáveis noites de glória em diversos pontos do país, os belgas dEUS apresentaram-se este domingo no Coliseu de Lisboa, num concerto integrado na digressão do álbum “How to Replace It”, e presentearam o público nacional com uma surpresa especial.

Este foi o alinhamento completo do espetáculo:

How to Replace It

Must Have Been New

Constant Now

The Architect

Girls Keep Drinking

Man Of The House

W.C.S (First Draft)

1989

Pirates

Faux Bamboo

Instant Street

Fell Off the Floor, Man

Simple Pleasures

Quatre mains

Sun Ra

Encore:

Roses

Love Breaks Down

Bad Timing

Suds & Soda