Tom Barman, dos dEUS, em entrevista: “Quando fazemos 50 anos, percebemos que aquilo que já passou não era um ensaio, era a nossa vida”

A poucos dias da chegada de “How To Replace It”, primeiro álbum dos dEUS em 11 anos, Tom Barman, fundador e vocalista da banda belga, falou com a BLITZ sobre o novo disco, mas também sobre a sua paixão recente pela fotografia, sobre o tempo que passa em Portugal - “pelo menos três ou quatro meses por ano” - e sobre o caráter apaixonado dos fãs nacionais. A inspiração das novas canções e a forma como tentou, num dos singles, “descongelar” a memória “santificada” do seu pai, que morreu quando tinha 17 anos, foram outros dos temas da entrevista com Tom Barman - que, estando em Portugal nesse dia, se mostrou eufórico com os 16º previstos para o fim de semana que se seguiria à nossa conversa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler