Telemóveis proibidos durante os concertos de Bob Dylan em Portugal

No dia em que foram anunciados três concertos de Bob Dylan no Porto e em Lisboa, no próximo mês de junho, ficamos também a saber que o uso de telemóvel não será permitido nas salas que acolherão os espetáculos - o Coliseu do Porto, na Invicta, e o Campo Pequeno, em Lisboa.

Segundo a promotora Everything Is New, os telemóveis terão de ficar numa bolsa especial. “Assim que chegar à sala de espetáculo, a empresa de bolsas de telefone especiais contratada para este concerto terá uma equipa que disponibiliza uma bolsa para o seu telefone, que ficará devidamente trancado. No entanto, poderá ficar em posse do seu telefone durante toda a noite.”

Caso haja “uma emergência”, o espectador “pode desbloquear a sua bolsa de telefone a qualquer momento, acedendo a uma área dedicada e destinada ao uso de telefone.”