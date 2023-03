Weyes Blood regressa a Portugal para dois concertos

A cantora-compositora Weyes Blood, nome artístico de Natalie Mering, regressará a Portugal no próximo mês de outubro, para concertos em Lisboa e no Porto. Consigo a norte-americana trará o aplaudido “And in the Darkness, Hearts Aglow”, lançado no final do ano passado.

O primeiro concerto acontece no Lisboa ao Vivo, na capital, a 28 de outubro, e o segundo no Hard Club, no Porto, no dia seguinte. Os bilhetes são colocados à venda a 10 de março e custam 28 euros em pré-venda, 32 euros no dia do concerto. O concerto de Lisboa é organizado pela Canto (qu no ano passado trouxe Angel Olsen a Portugal) e, no Porto, pelas Lovers & Lollypops.