Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco juntas nos festivais NOS Alive e MEO Marés Vivas

Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco atuarão juntas em dois festivais de verão deste ano: o NOS Alive, em Algés, e o MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Amigas e colegas de profissão, Deslandes e Tinoco tocam no palco principal do NOS Alive a 8 de julho - naquela que será a estreia de ambas neste festival - e no do MEO Marés Vivas a 15 de julho.

Carolina Deslandes tem novo álbum, “Caos”, prestes a sair (é na próxima sexta-feira), ao passo que Bárbara Tinoco garantiu, com ‘Goodnight’, a passagem à final do Festival da Canção, que se realiza no sábado. A cantora-compositora é a convidada do Posto Emissor desta semana.

O NOS Alive tem lugar no Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho. O cartaz anunciado até ao momento é o seguinte:

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier

Xinobi



WTF Clubbing



Yaya Bey



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Lil Nas X

Idles

Linda Martini



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly

Carolina Deslandes + Bárbara Tinoco



Palco Heineken



Angel Olsen

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko