Carolina Deslandes anuncia “Caos” e mostra capa: “Bem-vindos à confusão dos últimos três anos da minha vida”

Carolina Deslandes anunciou, através das redes sociais, o que deverá ser um novo trabalho, de título “Caos”.

“Bem-vindos à confusão dos últimos três anos da minha vida”, escreveu a cantora-compositora, mostrando uma imagem na qual se pode ler o seu nome e o título “Caos”. A publicação inclui, também, uma data: 10 de março.

“Toda a gente sabe que os melhores discos são os do desgosto!”, escreveu já nos comentários a também cantautora Bárbara Tinoco.







O último álbum de Carolina Deslandes, “Casa”, saiu em 2018. No final do ano, a artista dá dois grandes espetáculos: na Altice Arena, em Lisboa, a 30 de novembro, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 7 de dezembro.