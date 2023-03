Festival da Canção 2023: todas as canções apuradas para a final

A 57ª edição do Festival RTP da Canção continuou este sábado com a realização da segunda semifinal do evento. A concurso estiveram 10 canções, tendo sido apuradas nesta eliminatória as últimas seis para a final do concurso, que tem lugar a 11 de março.



Canções apuradas na segunda semifinal:

Ivandro - Povo

Edmundo Inácio - A Festa

Bárbara Tinoco - Goodnight

Voodoo Marmalade - Tormento

Inês Apenas - Fim do Mundo

Dapunksportif - World Needs Therapy (repescada por televoto)