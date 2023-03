Posto Emissor #138: BLITZ convida Bárbara Tinoco. Do regresso ao Festival da Canção aos maiores concertos da carreira

Bárbara Tinoco é a convidada desta semana do Posto Emissor. A jovem cantora-compositora, que dá três grandes concertos no Porto e em Lisboa e lançará em breve o segundo álbum, falou do seu percurso musical, a importância de haver cada vez mais mulheres em Portugal a escreverem as suas próprias canções e o regresso ao Festival da Canção, já no próximo sábado.

A motivação para voltar ao certame no qual participou em 2020, com Tiago Nacarato, e a responsabilidade inerente aos maiores concertos da sua carreira passam por uma conversa onde a artista lisboeta falou ainda sobre a forma como a música pop é vista em Portugal.

Neste Posto Emissor, recordamos ainda a primeira eliminatória do Festival da Canção, falamos sobre o novo álbum de Carminho, o excelente quinto disco dos barcelenses Glockenwise, que entrevistámos, e os concertos agendados para a próxima semana.