Caetano Veloso dá três concertos em Portugal este ano

Caetano Veloso regressa a Portugal este ano, para três concertos em Lisboa e no Porto.

O músico brasileiro traz até aos coliseus a digressão “Meu Coco”, na qual apresenta o seu mais recente álbum, lançado em 2021. A 9 e 10 de setembro toca no Coliseu de Lisboa, a 14 de setembro estará no Coliseu do Porto.

Em comunicado de imprensa, Caetano Veloso escreve: “Chego aos 80. A forma geral do show se deve também ao prazer da volta quase-pós-pandémica aos palcos e à atenção à minha história nessa arte tão amada e bem cultivada pelos brasileiros - mesmo que minhas reservas quanto a meu talento para ela não tenham se desfeito.”

Veja aqui o preço dos bilhetes:

Coliseu de Lisboa, 9 e 10 de setembro:

Cadeiras de Orquestra: 100 euros

1ª Plateia : 75 euros

2ª Plateia: 60 euros

Balcão Central: 50 euros

Balcão Lateral: 35 euros

Camarotes 1ª Centrais (6 lugares): 330 euros

Camarotes 1ª Laterais (5 lugares): 225 euros

Camarotes 2ª Centrais (6 lugares): 300 euros

Camarotes 2ª Laterais (5 lugares): 175 euros

Galeria : 25 euros



Coliseu do Porto, 14 de setembro:



Cadeiras de Orquestra: 80 euros

1ª Plateia: 70 euros

2ª Plateia: 60 euros

Tribuna: 55 euros

Balcão Popular: 45 euros

Camarotes 1ª Centrais (6 lugares): 300 euros

Camarotes 1ª Laterais (6 Lugares): 240 euros

Camarotes 2ª (4 lugares): 100 euros

Frisas ( 6 lugares): 240 euros

Frisas (4 lugares) : 120 euros

Galerias: 30 euros

Geral: 25 euros