Caetano Veloso faz rasgado elogio a Salvador Sobral: “Para mim, é um dos maiores cantores que existem”

Caetano Veloso fez um rasgado elogio a Salvador Sobral, que em breve dará os primeiros concertos de sempre no Brasil.

No Instagram, o músico brasileiro partilhou um vídeo do artista português, escrevendo: “Pra mim, um dos maiores cantores que existem, Salvador Sobral, lisboeta do mundo, vai se apresentar no Rio [de Janeiro] no dia 9 de março, no dia 11 em Ilhabela e no dia 12 em São Paulo. Quem quer que goste mesmo de música não pode perder. Ganhador do Eurovision, ele é muito, mas de fato MUITO mais do que isso. Conhece a grandeza da arte”, convida Caetano Veloso.