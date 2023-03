Quem vai passar à final do Festival da Canção segundo os leitores da BLITZ: os resultados estão aqui

A 57ª edição do Festival RTP da Canção prossegue este sábado, dia 4, com a realização da segunda semifinal do evento. A concurso estarão 10 canções, sendo que as seis primeiras ficarão apuradas para a final. A final, a 11 de março, reunirá 13 canções, tendo sete presença já garantida: a vencedora representará Portugal no Festival da Eurovisão, em maio.

Ao longo da semana, perguntámos aos leitores da BLITZ quais seriam as suas preferências. Publicamos agora os resultados com as canções que, segundo os resultados da votação, serão apuradas para a final: