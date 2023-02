Festival da Canção 2023: estas são as primeiras canções apuradas para a final

A 57ª edição do Festival RTP da Canção teve início este sábado com a realização da primeira semifinal do evento. A concurso estiveram 10 canções, tendo sido apuradas nesta eliminatória as primeiras sete para a final do concurso, que tem lugar a 11 de março.

Inicialmente, seria 6 o número de canções apuradas nesta semifinal mas a RTP fez saber que apurou automaticamente para a final uma canção cuja votação terá sido prejudicada no televoto, devido à impossibilidade de nela se votar através de uma operadora de telemóvel. Ou seja, nesta semifinal são apuradas 7 canções para a final, a que se acrescentarão 6 provenientes da eliminatória do próximo sábado.

Canções apuradas na primeira semifinal:

Churky - “Encruzilhada”

Cláudia Pascoal - "Nasci Maria"

Mimicat - "Ai Coração"

You Can’t Win Charlie Brown - "Contraste Mudo"

SAL - "Viver"

Esse Povo - “Sapatos de Cimento”

Neon Soho - "Endless World" (canção escolhida exclusivamente pelo público)

Canções eliminadas:

MoYah - "Too Much Souce"

Bolha - "Sonhos de Liberdade"

April Ivy - "Modo Voo"

A votação resultou da ponderação do televoto com a eleição de um júri constituído pelos músicos Alex D'Alva, Márcia, Carlos Mendes, Sara Correia, MARO e Neev e o radialista Pedro Ribeiro. Sete canções foram apuradas através deste método (as seis previstas e aquela que, por ter sido enfrentado problemas técnicas no televoto, obteve apuramento automático para a final), sendo que a sexta foi repescada por reabertura do televoto, novidade que se repetirá na segunda semifinal.



Nesta primeira semifinal, subiram ao palco para atuações especiais os HMB, que convidaram Ana Bacalhau, Nena e Wander Isaac para um medley de canções de amor da história do Festival da Canção; Fernando Tordo, que interpretou ‘Tourada’, canção vencedora do Festival da Canção em 1973; e Blanca Paloma, a vencedora do Benidorm Fest, que representará Espanha na Eurovisão com a canção ‘EaEa’.

Na próxima eliminatória, a 4 de março, encontrar-se-ão as restantes seis canções que lutarão pela vitória na final. A 11 de março apresentam-se por fim, as 13 canções (7+6), e a vencedora representará Portugal no Festival da Eurovisão, que se realiza em Liverpool, no Reino Unido, em maio.