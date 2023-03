Festival da Canção 2023 continua este sábado: tudo sobre a segunda semifinal, das canções aos convidados

A segunda semifinal do Festival da Canção 2023 decorre este sábado, 4 de março, nos estúdios da RTP, em Lisboa, e serão dez as canções a concorrer à presença na final, que se realiza a 11 de março, apurando-se seis. Na primeira semifinal, recorde-se, foram sete as canções que passaram à final , que será composta por 13 canções.

Além dos concorrentes, sobem ao palco para atuações especiais vários convidados: Nicolas Alves, finalista do concurso “The Voice Kids” e representante português no concurso Eurovisão Júnior 2022, Filipe Sambado e Carlos Mendes.

As regras mudaram este ano e já não serão apenas dez as canções finalistas: das 20 canções a concurso nas duas semifinais, treze são apuradas para a grande final. Sete já o foram na primeira semifinal.

Tal como na primeira semifinal, haverá uma votação realizada por televoto e por um júri constituído pelos músicos Alex D'Alva, Márcia, Carlos Mendes, Sara Correia, MARO e Neev e o radialista Pedro Ribeiro - numa ponderação de 50/50 - da qual sairão nesta eliminatória cinco canções (foram seis na primeira semifinal, devido a um problema no televoto). A sexta e última será repescada por novo voto do público. As canções apuradas, à exceção da sexta, são anunciadas sem que se divulguem resultados do júri e do televoto, por ordem aleatória.

O vencedor da final de 11 de março representará Portugal na Eurovisão, que este ano se realiza na cidade inglesa de Liverpool, no Reuno Unido entre 9 e 13 de maio. A canção portuguesa participará na primeira semifinal.