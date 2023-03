Festival da Canção 2023: quem vai passar à final? Vote aqui nas canções da segunda semifinal

A 57ª edição do Festival RTP da Canção continua este sábado, dia 4, com a realização da segunda semifinal do evento. A concurso estarão 10 canções, sendo que as seis primeiras ficarão apuradas para a final. A final, a 11 de março, reunirá 13 canções, juntando-se as 7 finalistas provenientes da primeira semifinal, já realizada. A vencedora representará Portugal no Festival da Eurovisão, em maio.

Ivandro (a voz de ‘Lua’, uma das canções mais ouvidas em Portugal no ano passado), Lara Li (que tem em ‘Telepatia’, lançada há 42 anos, o seu maior sucesso), Bárbara Tinoco (com três concertos marcados para Campo Pequeno, em Lisboa, e Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, em tempos próximos) e Edmundo Inácio (finalista do programa “The Voice Portugal”) são alguns dos nomes mais destacados a concurso na segunda semifinal. Queremos saber quais são as suas canções preferidas: ouça-as em baixo, por ordem de atuação, e escolha seis no formulário. Divulgaremos os resultados no próximo sábado.