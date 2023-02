Tim (Xutos & Pontapés): “Ouvi esta boca sobre o novo disco dos U2: isto é a ‘With or Without You’ do sofá”

Tim comentou, no podcast Posto Emissor, o vindouro álbum dos U2, “Songs of Surrender”, no qual a banda irlandesa regrava 40 clássicos da sua discografia, casos de ‘With or Without You' ou ‘Pride (in the Name of Love)’, com novos arranjos e, por vezes, novas letras. “Ouvi esta boca sobre o disco dos U2: isto é a ‘With or Without You’ do sofá”, começa por dizer o músico dos Xutos & Pontapés.

“Chegaram a outra fase da vida deles e querem revisitar as coisas, mas sabem que não podem ir pelo caminho por onde foram. Portanto, arranjam uma maneira qualquer”, continua Tim “Agora, de propósito, na minha cabeça, não me parece que seja a altura certa nem me apetece muito fazer o que os U2 fizeram”.

Ouça a resposta completa a partir dos 40 minutos e 32 segundos: