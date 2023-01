U2 divulgam nova versão de ‘Pride (In The Name Of Love)’: ouça aqui

Os U2 divulgaram o primeiro single de “Songs Of Surrender”, compilação que irão editar no dia 17 de março e que é composta por versões e reconstruções de 40 temas do seu vasto catálogo.

A escolha de primeiro single recaiu sobre ‘Pride (In The Name Of Love)’, canção originalmente lançada em 1984, no álbum “The Unforgettable Fire”.

“Songs Of Surrender” foi anunciado esta semana, através de uma carta aberta aos fãs escrita pelo guitarrista The Edge. Num vídeo de apresentação, realizado pelo artista português João Pombeiro, os U2 haviam incluído um trecho de uma nova versão de ‘Beautiful Day’.

Ouça aqui ‘Pride (In The Name Of Love)’: