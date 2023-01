Os U2 partilharam uma nova versão do clássico ‘With Or Without You’, lançado originalmente em 1987.

Esta nova versão faz parte de “Songs of Surrender”, o próximo álbum da banda irlandesa, composto por regravações de canções do seu vasto catálogo.

“Songs of Surrender” tem data de lançamento marcada para o dia 17 de março. Os U2 já tinham previamente disponibilizado uma nova versão de ‘Pride (In The Name of Love)’.

Ouça aqui a “nova” ‘With Or Without You’ e recorde a original: