U2: a capa o alinhamento completo do álbum “Songs of Surrender”

Os U2 revelaram a capa e o alinhamento de “Songs of Surrender”, compilação que irão editar no dia 17 de março (dia de São Patrício) e que é composta por versões e reconstruções de 40 temas do seu vasto catálogo.

O álbum será dividido em quatro discos, cada um ‘assinado’ por cada elemento do grupo: The Edge, Larry Mullen Jr., Adam Clayton e Bono. Nas redes sociais da banda, o alinhamento é apresentado com a caligrafia de cada um.

Veja aqui o alinhamento completo:

Disco 1 – The Edge

01. One

02. Where The Streets Have No Name

03. Stories For Boys

04. 11 O’Clock Tick Tock

05. Out Of Control

06. Beautiful Day

07. Bad

08. Every Breaking Wave

09. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Disco 2 – Larry

01. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

02. Get Out Of Your Own Way

03. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

04. Red Hill Mining Town

05. Ordinary Love

06. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

07. Invisible

08. Dirty Day

09. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Disco 3 – Adam

01. Vertigo

02. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

03. Electrical Storm

04. The Fly

05. If God Will Send His Angels

06. Desire

07. Until The End Of The World

08. Song For Someone

09. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Disco 4 – Bono

01. With Or Without You

02. Stay

03. Sunday Bloody Sunday

04. Lights Of Home

05. Cedarwood Road

06. I Will Follow

07. Two Hearts Beat As One

08. Miracle Drug

09. The Little Things That Give You Away

10. 40

A escolha de primeiro single recaiu sobre ‘Pride (In The Name Of Love)’, canção originalmente lançada em 1984, no álbum “The Unforgettable Fire”.