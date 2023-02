Os ingleses Royal Blood estão de regresso a Portugal, para um concerto no próximo mês de julho, revela a promotora Everything Is New.

A banda rock atuará no Sagres Campo Pequeno a 2 de julho. Os bilhetes estarão disponíveis a partir de 24 de fevereiro.

O mais recente espetáculo dos Royal Blood em Portugal aconteceu no NOS Alive, no passado mês de julho.