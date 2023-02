Roger Waters defende solos de guitarra de David Gilmour nos Pink Floyd: “São dos melhores da história do rock”

Roger Waters respondeu, via Instagram, a um artigo publicado na revista britânica “The New Statesman” sobre a “guerra” no seio dos Pink Floyd.

O artigo menciona as mais recentes trocas de palavras entre Roger Waters e David Gilmour, nomeadamente as acusações e insultos de Polly Samson, mulher do guitarrista: “Apologista do Putin, mentiroso, ladrão, hipócrita, misógino, invejoso, megalómano”. A resposta de Waters não se fez esperar, dizendo o músico numa outra entrevista que o seu ex-colega “não é artista”.

Abordando a ideia de Waters de regravar “The Dark Side of the Moon”, o “The New Statesman” cita uma entrevista do baixista ao jornal espanhol “El Pais”, na qual este se refere aos solos de guitarra de David Gilmour como “horríveis”. Porém, Waters garante nunca ter proferido tais palavras, o que motivou a sua resposta nas redes sociais.

“Não sei quem é que ele pensa que está a citar, mas não sou eu”, escreveu. “Adoro os solos do Dave no ‘Dark Side of the Moon’, no ‘Wish You Were Here’, no ‘Animals’, no ‘The Wall’ e no ‘The Final Cut’. São dos melhores da história do rock. Da próxima vez, seu jornalista idiota, certifica-te de que o teu artigo está correto".

Veja a resposta de Roger Waters: