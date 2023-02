Roger Waters: “Os Pink Floyd não sabem compor. O Nick nunca fingiu, mas o Gilmour e o Rick? Não são artistas!”

Com uma digressão europeia à porta – começa com dose dupla em Portugal –, e fiel a uma postura de combate bastamente conhecida, Roger Waters atira de forma contundente para vários alvos. Em duas entrevistas publicadas na mesma altura em que falou na ONU sobre a guerra na Ucrânia (uma ao britânico “The Telegraph”, outra ao alemão “Berliner Zeitung”), o veterano inglês arrasa como nunca os antigos companheiros dos Pink Floyd, defende que a Ucrânia “não é bem um país”, garante acreditar nas políticas de Putin, e usa a palavra “genocídio” para falar de Israel, fazendo analogias com o período colonial britânico e português. Vamos por pontos:

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler