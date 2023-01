Father John Misty, Nile Rodgers com Chic e mais novidades no Super Bock Super Rock

Acabam de ser anunciados vários nomes para a edição deste ano do Super Bock Super Rock, que em julho se realizará no Meco, em Sesimbra.

Segundo a SIC, a 13 de julho o norte-americano Father John Misty apresenta o mais recente “Chloë and the Next 20th Century”. A 14, o veterano Nile Rodgers toca com os Chic no Meco. No mesmo dia, haverá uma atuação da DJ belga Charlotte de Witte.

No dia 15, o Super Bock Super Rock recebe a estreia em Portugal do norte-americano Steve Lacy, da banda The Internet, que em 2022 alcançou sucesso com o disco a solo, “Gemini Rights”.

Entre as novidades hoje anunciadas, contam-se ainda concertos dos britânicos Ezra Collective e de Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, a solo, ambos a 15 de julho.

Este é o cartaz anunciado até ao momento do Super Bock Super Rock 2023:

13 de julho

Palco Super Bock

Franz Ferdinand

James Murphy (DJ Set)

Palco 2

Black Country, New Road

Father John Misty

14 de julho

Palco Super Bock

The 1975

Nile Rodgers com Chic

Charlotte de Witte

Palco 2

Sampa The Great

15 de julho



Palco Super Bock



Steve Lacy

Ezra Collective



Palco LG by SBSR.FM

Tomás Wallenstein



Palco 2

L'Impératrice