Super Bock Super Rock de regresso ao Meco em 2023 com The 1975

O Super Bock Super Rock voltará ao Meco em julho de 2023, depois de três anos em que esteve longe do seu espaço habitual - em 2020 e 2021 devido às restrições causadas pela pandemia, em 2022 porque se realizou em Lisboa, tendo em conta as proibições decretadas sob pretexto do perigo de incêndio nas zonas rurais.

O cartaz da 27ª edição do festival de Luís Montez começará agora a ser apresentado. Para já, sabe a BLITZ, estão confirmados os The 1975, L’Impératrice e Black Country, New Road. A zona de campismo e do estacionamento foram melhoradas e deslocadas.

Os ingleses The 1975 passaram pelo evento em 2019, enquanto o concerto de Black Country, New Road consistirá uma estreia em Portugal, uma vez que a banda - também britânica - cancelou dois concertos em Lisboa no final do ano passado (um deles, no Super Bock em Stock, também organizado pela Música no Coração). Os franceses L'Impératrice deram este ano um concerto bem recebido no festival de Paredes de Coura.

No final da edição deste ano, o Super Bock Super Rock avançou com as datas para 2023: 13, 14 e 15 de julho.