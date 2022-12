Franz Ferdinand entre as novas confirmações para o Super Bock Super Rock

Franz Ferdinand, James Murphy dos LCD Soundsystem em formato DJ set e Sampa The Great são as três confirmações de hoje para o festival Super Bock Super Rock, que regressa ao Meco entre os dias 13 e 15 de julho de 2023.

A banda escocesa e o músico norte-americano sobem ao palco no primeiro dia do evento, já a rapper zambiana atua no segundo dia. Os três nomes juntam-se assim a um cartaz que já contava com The 1975, Black Country, New Road e L'Impératrice.

Os bilhetes para o Super Bock Super Rock estão à venda nos locais habituais a um preço especial até ao final do ano: os ingressos diários custam 55 euros e o passe geral 105 euros. Consulte o cartaz anunciado até ao momento.

13 de julho

Palco Super Bock

Franz Ferdinand

James Murphy (DJ Set)

Palco 2

Black Country, New Road

14 de julho

Palco Super Bock

The 1975

Palco 2

Sampa The Great

15 de julho

Palco 2

L'Impératrice